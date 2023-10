Marotta: «Supercoppa altro dominio contro il Milan, abbiamo aperto un ciclo»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricordato il cammino dei nerazzurri dello scorso anno e le vittorie sul Milan

A fronte dell’Assemblea degli Azionisti dell’Inter, Beppe Marotta ha parlato così sul bilancio risalente alla stagione 2022-2023. Ecco le parole dell’amministratore delegato dei nerazzurri, che ricorda i successi contro il Milan in Supercoppa italiana e non solo.

LE PAROLE – «La stagione 2022/23 rimarrà a lungo nella memoria di tutti noi per la straordinaria cavalcata europea che ci ha portati fino ad Istanbul, alla finale di Champions League, la sesta della storia gloriosa dell’Inter, traguardo che al Club mancava da 13 anni. Ma non solo, abbiamo continuato a vincere: la Supercoppa Italiana che ci ricorda un altro dominio contro il Milan nella notte di Riyadh e la 9° Coppa Italia della nostra storia. L’Inter ha iniziato questa stagione con la consapevolezza di essere Vice-Campione d’Europa, l’orgoglio di aver creato un ciclo vincente, l’obiettivo di mantenerlo. Abbiamo consegnato al Mister Inzaghi una rosa completa ed altamente competitiva, seguendo la necessità di attenerci ai criteri finanziari di riduzione dei costi del lavoro che accompagnano la visione per la crescita sostenibile ed etica del Club e nel rispetto dei vincoli che ci impone il nuovo regime di settlement agreement della Uefa».