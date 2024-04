Marotta a DAZN: «Zhang ha sofferto a distanza. Ecco il merito di Inzaghi in quest’Inter»

Marotta ha parlato a DAZN dopo Milan Inter della 33ª giornata di Serie A 2023/24: tutte le dichiarazioni

DEDICHE E RINGRAZIAMENTI – «Vorrei partire dalle dediche. La principale è al nostro presidente Steven Zhang che ha sofferto a distanza e non è qui a festeggiare con noi. e poi i meriti. A Inzaghi, che ha dimostrato di essere bravo, il leader di questo gruppo magnifico. E poi Baccin, Ausilio, Zanetti, tutte le donne donne e uomini che hanno curato i particolari e contribuito, nel nostro piccolo, al fatto che la squadra raggiungesse la vittoria della seconda stella».

INZAGHI – «L’aspetto umano, in qualsiasi attività lavorativa, è importante. Avere dei bravi giocatori, ma poi sono uomini meno bravi…può creare delle difficoltà. Inzahi ha il suo lingaggio e il suo modo di relazionarsi: è un allenatore con cui i giocatori si sentono a loro agio, è un po’ amico, un po’ ex collega, ha valorizzato al massimo quello che abbiamo messo a disposizione. Ha fatto sì che la mentalità vincente circolasse rapidamente soprattutto nei nuovi arrivati. Lo zoccolo duro degli italiani in rosa è fondamentale, perchè insegna agli altri cosa voglia dire soffrire e portare a casa il risultato».

MERCATO – «Si va incontro il rispetto dei parametri economico-finanziari. Dobbiamo sempre perseguirlo con accuratezza. Penso che nessuno andrà via, ma se anche accadesse, sarà sostituito nel migliore dei modi. Dobbiamo essere bravi ad andare a ricercare i valori del senso di appartenenza. In questo momento abbiamo un modello vincente e dobbiamo continuare a utilizzarlo».