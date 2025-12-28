Marotta risponde a Conte e difende anche il Milan: «Napoli favorito, Antonio è un bravo comunicatore ma…»

Marotta, presidente dell’Inter, ha risposto ad Antonio Conte nel pre-partita della gara dei nerazzurri contro l’Atalanta: le dichiarazioni

Il clima natalizio non spegne il fuoco della lotta Scudetto. Nel pre-partita del big match tra Atalanta e Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha replicato con la consueta diplomazia alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte sul gap strutturale tra le pretendenti al titolo. Ai microfoni di DAZN, Marotta ha ribaltato la pressione sui campioni in carica, sottolineando i vantaggi competitivi dei partenopei.

La strategia di Marotta: Napoli in pole position

Il presidente dell’Inter ha analizzato con lucidità i motivi per cui, secondo lui, il Napoli rimane la squadra da battere:

Continuità e Investimenti: «Il favorito è nettamente il Napoli perché è campione uscente, ha confermato l’organico e investito soldi importanti. È l’unica delle prime quattro ad avere lo stesso allenatore per due anni consecutivi».

«Il favorito è nettamente il Napoli perché è campione uscente, ha confermato l’organico e investito soldi importanti. È l’unica delle prime quattro ad avere lo stesso allenatore per due anni consecutivi». La “comunicazione” di Conte: Marotta non è caduto nella provocazione, elogiando ironicamente l’ex tecnico: «È un bravo comunicatore, sa distrarre l’attenzione e la tensione».

Il nuovo modello Inter

Mentre il Milan di Allegri vola in vetta grazie ai gol di Pulisic, l’Inter rivendica un cambio di rotta:

PAROLE – «Noi abbiamo modificato un po’ il modello, abbiamo fatto investimenti sui giovani ma comunque ce la lotteremo tutti fino in fondo».

L’INTERVISTA DI MAROTTA