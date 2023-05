Marotta a Prime: «Euroderby motivo di orgoglio»

Il dirigente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato così a Prime Video nel prepartita della partita contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Milan-Inter di Champions League, Giuseppe Marotta ha parlato così.

EURODERBY: «È motivo di grande orgoglio per il calcio italiano, per la città di Milano e per le due società. È motivo di orgoglio come dirigente che rappresenta l’Italia e l’Inter. Un appuntamento molto emozionante».

PERCORSO IN CHAMPIONS: «È stato sicuramente molto difficile, essere qua oggi vuol dire aver lavorato bene in questa competizione, in un’annata che ritengo anomala. Non dimentichiamoci che quest’anno abbiamo dovuto convivere anche con un Mondiale che si è giocato a Novembre e Dicembre. Questa anomalia ha fatto sì che in campionato avessimo degli alti e dei bassi, cosa che non abbiamo avuto in Champions».

GIUDIZI SULLA STAGIONE: «La valutazione finale va fatta a fine stagione. Ma credo che fino ad oggi nelle competizioni in cui abbiamo partecipato l’abbiamo fatto con grande onore e grande soddisfazione. Sicuramente c’è un puntino nero che è rappresentato dal campionato, dove ci siamo arresi, non solo noi ma anche altre squadre, forse a causa di un cammino straordinario da parte del Napoli. Rimane questa piccola pecca in un contesto di grande soddisfazioni per il resto delle competizioni».