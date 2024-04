Trevisani analizza: «L’Inter partirà con tre giri di vantaggio su tutte. Allenatore Milan? Sono sicuro accadrà questo»

Trevisani analizza: «L’Inter partirà con tre giri di vantaggio su tutte. Allenatore Milan? Cambierà sicuramente». Le parole del giornalista

Riccardo Trevisani si è soffermato sul futuro delle panchine di Serie A, tra cui quella del Milan, nel corso di Cronache di Spogliatoio.

FORZA DELL’INTER – «Per me l’Inter parte con tre giri di vantaggio su tutte. Per due ragioni: la prima è che rimane tutto uguale da società, dirigenti e allenatore. Praticamente ha la stessa identica rosa, salvo offerte faraoniche per qualcuno che verrebbe poi in caso sostituito».

LE AVVERSARIE – «La Juventus cambia allenatore al 90%, il Milan cambia al 100%, la Roma tiene ma è arrivato tre mesi fa, il Napoli cambia al 100%»