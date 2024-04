Milan Genoa, la banda di Gilardino subito a lavoro: il REPORT dei rossoblù in vista del match di San Siro

Il Milan ospiterà il Genoa nella prossima giornata di campionato: il report dell’allenamento odierno dei rossoblù.

COMUNICATO – «Una riunione spartiacque in apertura di mattinata. Di là le indicazioni scaturite dalla partita con il Cagliari. Di qua i primi orientamenti per la sfida in casa del Milan. Nel clima festoso ereditato dalla vittoria, il gruppo di ‘Gila’ si è ritrovato al centro, a poche ore dalle emozioni di una serata così. Bagni e massaggi per parte del gruppo. Esercitazioni tecniche e partitine, a porte piccole, per la restante. Decima vittoria in trentaquattro partite. Un altro sigillo lungo il percorso di miglior neopromossa nei maggiori campionati europei, per costruire il ponte tra presente e futuro. Corse sul campo per Messias che sta smaltendo i postumi dell’infortunio, mentre Matturro, vice-campione del mondo U20 con l’Uruguay, sta bruciando le tappe del recupero. Iter personali per Bani e Malinovskyi».