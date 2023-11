Marotta sulla lotta scudetto: «La Juventus è favorita, chi gioca la Champions….». Le parole dell’ad nerazzurro

Dal palco del DLA Piper Sport Forum, l’ad dell’Inter Beppe Marotta risponde così a chi gli chiede un pronostico sul match con la Juve, in chiave scudetto in cui non ha inserito il Milan.

JUVE INTER- Nel medio-lungo periodo la Juventus è favorita perché il fatto di non partecipare a competizioni europee dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti, di avere meno stress agonistico, quindi meno infortuni, e di conseguenza un vantaggio c’è. Certo, partecipare a competizioni come la Champions ha anche il privilegio di dare una carica ulteriore ai nostri giocatori. Allegri dice che l’Inter è favorita? Allegri è un bravo allenatore, un grande esperto di comunicazione e io gli ho dato la giusta risposta, con il massimo rispetto

L’INTERVENTO INTEGRALE DI MAROTTA