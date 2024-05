De Zerbi Milan, Zancan lo boccia: «Il suo modo di fare calcio è rischioso. Ecco il motivo». Le parole del giornalista

Federico Zancan ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Roberto De Zerbi, obiettivo del calciomercato Milan per la panchina rossonera per il dopo Pioli. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «De Zerbi-Milan? Secondo me devi avere tempo di dargli una squadra. Di aver tempo di aspettare anche qualche sconfitta pesante, perché può essere che arrivi con lui, e non so quale grande squadra possa iniziare un ciclo con sconfitte pesanti. Non è detto che arrivino queste sconfitte pesanti, ma il suo modo di fare calcio è molto rischioso, che deve entrare in sintonia con i calciatori che hai, può portare dei rischi».