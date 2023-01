Marocchi: «Il Milan era diverso lo scorso anno, ma non ha senso discutere Pioli». Le parole dell’ex giocatore sui rossoneri

Giancarlo Marocchi, intervenuto ai microfoni di “Tutti convocati” su Radio 24, ha commentato il momento difficile del Milan.

Ecco le sue parole: «Il Milan era qualcos’altro lo scorso anno, non ha senso però mettere in discussione Pioli, è arrivato 2°, poi 1°. Allora cambiamo giocatori e allenatore tutte le settimane. Ritiro? Ai miei tempi aveva un senso, ora ho la percezione che non sia molto aggregante»