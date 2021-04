Mario Sconcerti: «Ecco in quali squadre vedrei bene Belotti»

Mario Sconcerti non ha dubbi: Andrea Belotti in Italia potrebbe tranquillamente giocare per Milan, Roma e Napoli

Mario Sconcerti, noto opinionista, ha parlato della situazione relativa ad Andrea Belotti e dei vari scenari di mercato che lo riguarderanno nella prossima sessione estiva:

«Se deve fare un’esperienza, deve farla ora, ma decida lui. Nel campionato italiano può pesare tantissimo, in campo internazionale meno. Lui tiene molto al Torino, come il Torino a lui. Sarebbe un ottimo centravanti per il Milan, per la Roma, per il Napoli, in Italia non ha limiti».