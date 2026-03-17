Marinozzi analizza così il Milan: «Pesata l’assenza di Rabiot. Tanti gli errori individuali, da Jashari fino a Estupinan»

Marinozzi, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato così del Milan dopo la sconfitta contro la Lazio: le sue parole

La sconfitta per 1-0 contro la Lazio ha lasciato ferite profonde in casa Milan, segnando il primo stop esterno in campionato della gestione di Massimiliano Allegri. Una prestazione definita deludente sotto ogni punto di vista: tecnico, caratteriale e, soprattutto, tattico. Nel consueto appuntamento sul suo canale YouTube, il giornalista Andrea Marinozzi ha analizzato i motivi del blackout rossonero, evidenziando una netta involuzione rispetto alle recenti uscite. «Dal punto di vista tattico non mi è piaciuto il Milan: un passo indietro alla gara contro l’Inter giocata benissimo», ha esordito Marinozzi, mettendo in luce come la squadra sia apparsa troppo molle e incapace di mantenere le distanze tra i reparti.

Marinozzi, l’assenza di Rabiot e il disordine difensivo

Secondo Marinozzi, la chiave della debacle risiede in gran parte nell’assenza di un equilibratore fondamentale nel centrocampo di Allegri. «Prima spiegazione l’assenza di Rabiot: anche contro la Lazio il Milan ha provato a essere più aggressivo rispetto al solito anche se non tanto quanto nella gara contro l’Inter. Sono mancati quei giocatori abili, come Rabiot, nel difendere un po’ lo spazio e l’avversario», ha spiegato il telecronista. Senza il francese, la diga mediana è crollata, portando i singoli a compiere scelte scoordinate che hanno spianato la strada ai biancocelesti.

Marinozzi, gli errori decisivi: da Jashari a Estupinan

L’analisi si è poi spostata sui singoli episodi che hanno deciso il match, in particolare sull’azione che ha portato al gol laziale, frutto di una serie di letture errate. «In occasione del gol Jashari va verso Marusic ma non era il momento di farlo. Il suo movimento comporta una serie di altri movimenti automatici e con una non buona lettura: Pavlovic si alza su Dele-Bashiru ma a mio avviso non serve perché c’era Modric; poi l’errore individuale di Estupinan con Isaksen», ha concluso Marinozzi. Una catena di sbavature che dimostra quanto il Milan sia ancora un cantiere aperto dal punto di vista dell’organizzazione difensiva, specie quando mancano i pilastri d’esperienza.