Marinozzi crede nel Milan di Allegri: «In vista del Pisa ha questo enorme vantaggio». L’analisi del giornalista

Marinozzi, noto giornalista di DAZN, ha commentato il momento del Milan dopo l’importante vittoria contro il Bologna

Il netto 0-3 inflitto al Bologna ha consolidato le certezze del Milan di Allegri, ora a +7 sulla Roma (quinta). Durante un’analisi sul suo canale YouTube, il telecronista Andrea Marinozzi ha lodato l’efficacia del pressing alto rossonero, capace di soffocare la costruzione dei rossoblù sin dai primi minuti.

Marinozzi ha sottolineato come la vittoria sia arrivata nonostante assenze pesanti, grazie a una gestione tattica impeccabile. Adesso, la “pausa olimpica” offre ad Allegri dieci giorni preziosi per svuotare l’infermeria e preparare la trasferta di venerdì 13 febbraio alla Cetilar Arena contro il Pisa. Una sosta strategica per ricaricare le pile in vista della volata finale.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Adesso il Milan avrà questa grossa opportunità di recuperare gli infortunati e lavorare con tranquillità: la prossima sfida è il 13 febbraio in campionato contro il Pisa. Si può recuperare, riposare e gestire le forze: può essere un buon vantaggio. Allegri naturalmente non parla nè di vantaggio, né di svantaggio: giustamente, perché non è così banale un lungo riposo. Però c’è la possibilità di recuperare gli infortunati e avere più giocatori a disposizione».