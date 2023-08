Marinelli: «Dentro la partita fino alla fine, fare gol è come..»

Gloria Marinelli ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria del Milan Femminile contro l’Atletico in Amos Cup

Le parole di Gloria Marinelli ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria del Milan Femminile contro l’Atletico in Amos Cup:

Abbiamo avuto soltanto un giorno per recuperare e lo abbiamo fatto al meglio soprattutto mentalmente. Siamo state dentro la partita fino all’ultimo. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni da gol, nella ripresa abbiamo sofferto ma abbiamo retto bene, sono molto felice. Fare gol è come un’esplosione di emozioni e farlo soprattutto in campo internazionale ti da tanta soddisfazione