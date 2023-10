Marianella: «Tonali? Giusto tutelare il ragazzo, ma non ha senso fargli giocare le partite». Le parole dopo il caso scommesse

Il giornalista Massimo Marianella ha parlato a SkySport24 sul caso scommesse che ha coinvolto anche l’ex calciatore del Milan Tonali.

PAROLE – «Caso scommesse? Sono tutte situazioni diverse e avranno finale diverso per quanto riguarda la squalifica. Non è come il periodo del calcioscommesse dove i giocatori si vendevano partite e giocavano con i sentimenti della gente. Su Tonali ha ragione chi dice di tutelare il ragazzo che fa parte del club, ma mi chiedo che senso ha fargli giocare una o due partite. Cosa serve coccolarlo se poi lo puoi perdere per un anno. La giustizia sportiva è andata troppo di fretta. Ha emesso sentenza quando non è finita l’indagine della Procura».