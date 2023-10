L’opinionista arbitrale di Dazn, Luca Marelli, si è espresso così sul tocco col braccio di Kalulu in Milan-Juve: la spiegazione

In Milan-Juve, proteste bianconere per un presunto tocco col braccio in area di rigore di Kalulu: Luca Marelli, in collegamento per Dazn, fa chiarezza sull’episodio.

LE PAROLE – «Il tocco col braccio c’è ma è davanti al tronco, non aumenta il volume del corpo. Corretto non fischiare»