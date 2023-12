Milan Monza, Marelli e il contatto tra Tomori e Maric: la valutazione sull’intervento del difensore rossonero. Eco le parole dell’ex arbitro

Marelli ha valutato ai microfoni di Dazn l’intervento di Tomori su Maric in Milan-Monza. Ecco le parole dell’ex arbitro:

«Qui vale la valutazione di campo. Il contatto non è pesante, ma Tomori il pallone non lo ha mai toccato. Se Aureliano avesse fischiato rigore, il VAR non sarebbe intervenuto».