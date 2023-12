Marelli svela: «Il fermo immagine può inchiodare Reijnders all'espulsione ma...»

Luca Marelli è intervenuto negli studi di Dazn per parlare degli episodi da moviola di Milan Monza. Le sue dichiarazioni

PRESUNTO ROSSO A REIJNDERS SU GAGLIARDINI – «Il fermo immagine può inchiodare Reijnders all’espulsione ma lui interviene sul pallone, nel momento in cui c’è il contatto fa di tutto per togliere la gamba. Il contatto c’è, ma è corretto il cartellino giallo. Guardando la dinamica il giallo è la scelta più corretta».

TOMORI-MARIC MA NIENTE RIGORE PER IL MONZA – «Qui vale la valutazione di campo. Il contatto non è pesante, ma Tomori il pallone non lo ha mai toccato. Se Aureliano avesse fischiato rigore, il VAR non sarebbe intervenuto».