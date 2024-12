Marelli a DAZN: «In Milan Genoa mi è piaciuto il metro di Guida!»

Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato così di Milan Genoa a DAZN: «In Milan Genoa mi è piaciuto il metro di Guida!»

PAROLE – «Due episodi che hanno come protagonisti Liberali e Miretti. Nel primo, in area del Genoa, c’era un ostacolo da parte di Miretti su Liberali. Avevo escluso da subito l’utilizzo del VAR, l’entità del contatto è molto limitata. Nel secondo episodio, accaduto nell’area del Milan, c’è stato un altro contatto sempre piuttsto leggero: questo è stato il metro di Guida, e mi è piaciuto, che non ha mai fischiato questi contatti nel corso della partita: sono state le decisioni corrette per questi due episodi».