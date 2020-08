Marco Verratti: «Mi sembra sia sempre l’Ibrahimovic del PSG»

Il centrocampista azzurro, compagno di squadra di Ibra ai tempi del PSG, ha commentato le prestazioni dello svedese con il Milan

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale, nonché ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato del rendimento dello svedese in questo suo ritorno al Milan.

Alla domanda se fosse sorpreso di vederlo rendere così in versione Highlander, Verratti ha così risposto: «No, perché quando lo vedo arrabbiarsi così, anche a quasi 39 anni, è sempre buon segno e vuol dire che sta al meglio. E’ quando tace che c’è qualcosa che non va. Mi sembra sia sempre l’Ibrahimovic dei tempi del PSG che segna e soprattutto con il suo carattere fa cambiare la mentalità di tutti, in partita e in allenamento».