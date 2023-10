Parolo non ha dubbi: «Ecco chi preferisco tra Leao e Lautaro Martinez»

Marco Parolo, ex calciatore e opinionista, si è espresso sul paragone tra Lautaro Martinez e Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Nel postpartita di Salernitana-Inter, Marco Parolo si sofferma su Lautaro Martinez, paragonandolo anche a Rafael Leao, esterno del Milan.

LE PAROLE – «L’Inter ha fatto un po’ fatica per merito della Salernitana, partita difficile per i nerazzurri fino a quando non l’ha sbloccata Lautaro con un gol di qualità esagerata. Lautaro o Leao? Scelgo l’argentino: è più maturo, soprattutto è più decisivo con i suoi gol. I traguardi raggiunti, in Italia e con l’Argentina, l’hanno reso un calciatore super. Leao, al contrario, non arriverà mai a fare i gol di Lautaro, sarà sempre un comprimario: oggi metto Lautaro titolare in qualsiasi big d’Europa, invece il portoghese no. Sanchez e Thuram? Il cileno ha mosso tanto la squadra avversaria, ha sfiancato i difensori e se poi nel finale dilaghi è merito anche di chi ha lavorato all’inizio».