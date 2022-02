Nosotti: «Maignan è un portiere con una personalità disarmante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Nosotti, giornalista di Sky, ha esaltato la grande personalità di Mike Maignan: le sue dichiarazioni

Marco Nosotti è intervenuto a Sky per parlare di Mike Maignan. Le sue parole:

«Maignan è il numero uno per quanto riguarda la difesa della linea e della porta. Parliamo di un portiere bravo, attento, reattivo e concreto. Più che mai come oggi il portiere è diventato un giocatore di movimento, un giocatore come Maignan ti dà sicurezza e ti permette di avere superiorità numerica ad inizio azione».