Marco Ligabue non ha dubbi: l’analisi sulla Nazionale di Gattuso è emblematica del momento degli Azzurri

Marco Ligabue, noto cantautore, ha analizzato il momento dell’Italia di Rino Gattuso dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia

Intervistato in esclusiva da Calcionews24, Marco Ligabue ha parlato così dell’Italia di Gattuso:

Questo ci dà lo spunto per la prossima domanda. Che idea ha maturato sulla Nazionale, l’Italia appunto, di Gattuso?

«Onestamente non sono riuscito a vedere l‘ultima partita con la Norvegia perché suonavo quel giorno. Però mi sono recuperato gli highlights e ho letto qualcosa. La mia sensazione è che la Nazionale, come il Torino di cui abbiamo parlato prima, si presenti un po’ fragile. Alla ricerca di entusiasmi, persi, dove alla prima vittoria sembra riaccendersi una scintilla, ma poi davanti a difficoltà vere si scioglie. Sarà veramente tosta passare questo playoff, ovviamente ce lo auguriamo tutti. Questo doppio scontro non sarà facile. Però me lo auguro davvero, perchè abbiamo nuove generazioni che non sanno nemmeno cosa significhi vivere un Mondiale… Io sono cresciuto nel mito del Mondiale dell’82, con l’Italia che vinceva: la vittoria di un intero popolo! E le nuove generazioni rischiano di perdere questo senso di unione, di Nazionale appunto, di Mondiale. Insomma, speriamo che Gattuso trovi il bandolo della matassa»

