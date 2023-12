L’ex centrocampista Claudio Marchisio ha parlato nel post-partita di Newcastle Milan: tutte le dichiarazioni

PAROLE – «Complimenti al Milan per essere rimasto in partita ed aver saputo sfruttare le ripartenze, peccato per le prime partite altrimenti staremo parlando di un Milan agli ottavi».