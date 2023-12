Marchisio: «Leao e Pulisic saranno decisivi. Sul ruolo di Theo...»

L’ex centrocampista Claudio Marchisio ha parlato nel pre-partita di Newcastle Milan: tutte le dichiarazioni

L’ex centrocampista Marchisio ha parlato nel pre-partita di Newcastle-Milan ai microfoni di Prime Video.

PAROLE – «Sicuramente ha i migliori interpreti che sono Pulisic e Leao. Forse si aspettano una partita con un pressing molto alto e quindi devono essere subito attivi e dovranno essere decisivi. Su Theo non so come potrebbe giocare dato che c’è Florenzi potrebbe comunque allargarsi».

COSA È CAMBIATO – «Sono stati cambiati tanti giocatori e molti infortuni. Inoltre è mancata un po’ la cattiveria che si era vista l’anno scorso».