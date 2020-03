Marchisio: «Ho avuto grande ammirazione per il Milan, ma…»

Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato buone parole sul Milan ma la sua squadra top resterebbe sempre la Vecchia Signora

Claudio Marchisio, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato buone parole sul Milan, ma confermando il suo amore in Serie A per la Juventus. Le sue dichiarazioni:

«Ho sempre avuto grande rispetto e ammirazione per il Milan. È stata una delle squadre e ambienti che mi ha colpito di più nella mia carriera calcistica. In Serie A, però, considero la Juventus top assoluto. Per questo motivo nel massimo campionato italiano non tornerei più a giocare».