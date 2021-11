Marchisio: «Lotta scudetto? Le prime tre difficili da recuperare»

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha commentato così la lotta scudetto del nostro campionato

Claudio Marchisio al Nitto ATP Fan Village di Piazza San Carlo a Torino.L’ex centrocampista della Juventus a dialogo con Pierluigi Pardo in un incontro denominato “Le regole del calcio“ ha detto la sua tra i vari temi sulla lotta scudetto:

«Milan Napoli e Inter le favorite, i punti di distanza sono tanti. C’è stato per la Juve i momenti dell’1 a 0, lo step successivo però è il gioco e l’identità. Le prime 3 difficili da recuperare. Negli ultimi anni il Milan sempre crescendo, l’Inter ha qualcosa in meno rispetto all’anno scorso. Il Napoli sta facendo bene ma storicamente nei momenti delicati l’ambiente non sempre aiuta»

