Conte Milan, Marchetti: «Sta facendo le sue valutazioni, la volontà è questa». Le parole del giornalsita sul futuro del tecnico salentino

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW delle possibilità di vedere Antonio Conte, obiettivo del mercato Milan, sulla panchina del Napoli. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Penso che le difficoltà per arrivare a Conte ci siano per ogni club. Le opportunità per lui poi non si fermano a Napoli, quindi ha a disposizione altre opzioni. In ogni caso credo che Conte stia facendo le sue valutazioni. Se resterà fermo sarà per sua volontà, aspettando delle possibilità più avanti».