Marchegiani spiega: «Manca un centrocampista perchè si aggiunge un attaccante. Vedi Fofana che...»

Le parole di Luca Marchegiani sul Milan dopo il pareggio con il Cagliari. Il commento negli studi di Sky Sport.

PAROLE – «E’ stata fatta questa scelta di avere un attaccante più Pulisic o due attaccanti, ma sacrificando un centrocampista, quando in tante partite si è vista la mancanza di un centrocampista. Fofana correndo tanto e andando in affanno gli succede quello che gli è successo a Cagliari: lui e Reijnders devono coprire tanto campo. Squadra che non dà la sensazione equilibrata. Ci sono poi dei limiti nella tattica individuale dei difensori centrali, quasi tutti: non leggono bene determinate situazioni».