Marchegiani: «Milan? Mercato coraggioso, la sconfitta nel derby mi aveva sorpreso»

L’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, si è espresso così sul Milan di Pioli dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato così la vittoria conquistata dal Milan contro la Lazio, soffermandosi sui nuovi acquisti.

LE PAROLE – «Me ne piacciono tanti di questi nuovi del Milan, ha fatto un mercato coraggioso. Coraggioso ma comunque è stato portato dalla vendita di Tonali, ma ha comunque investito bene. Ha preso giocatori giovani, giocatori non ancora affermatissimi però di un livello tecnico molto alto. Mi aveva un po’ sorpreso la brutta sconfitta del derby, non mi sorprende la capacità di essersi ripreso immediatamente. È una squadra che ha valori tecnici e caratteristiche che nel nostro campionato fanno far bene: ha velocità, ha tutto per far bene».