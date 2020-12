Marchegiani: «Contro il Parma al Milan è mancato un centravanti»

Marchegiani ha commentato Milan-Parma dicendo che ai rossoneri è mancata presenza stabile nell’area avversaria

Luca Marchegiani, intervenuto a Sky Sport per commentare il pareggio del Milan contro il Parma, ha detto la sua sui rossoneri di Stefano Pioli.

Marchegiani ha detto: «Al Milan è mancato un centravanti, un uomo d’area di rigore. Sono arrivati tanti cross e rifornimenti ma in mezzo non c’era nessuno. In ogni caso, il Milan deve essere ottimista perché ha dimostrato di avere tante risorse. Hanno saputo trovare soluzioni diverse, non solo Theo Hernandez ma anche Davide Calabria ha fatto una buona partita. Riesce a trovare risorse anche se mancano le star».