Marcandalli Milan, ipotesi a sorpresa per la difesa: gli aggiornamenti e le possibili mosse dei rossoneri sul mercato

Spunta un’ipotesi a sorpresa per rinforzare la difesa del Milan, duramente colpita in questa prima parte di stagione dagli infortuni. Come riportato da Sky Sport, l’ultima idea porta ad Alessandro Marcandalli.

Il difensore classe 2002 in forza alla Reggiana ma di proprietà del Genoa, autore di un buon inizio di stagione nella formazione di Nesta, potrebbe rinforzare il reparto arretrato a gennaio. Per il momento soltanto un’idea comunque da seguire nelle prossime settimane.