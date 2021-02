Marani: «Milan squadra da Scudetto per social e media»

Matteo Marani ha parlato della Juve e della corsa Scudetto in cui, secondo lui, i bianconeri di Pirlo devono rientrare per forza

Durante un intervento negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della corsa Scudetto e di quanto la Juve debba lottare anche quest’anno per il primo posto. Le parole del giornalista.

«La Juve deve lottare per lo Scudetto per forza della squadra, il Milan invece è costruita per vincerlo a livello di rosa. Penso che il Milan viene promosso squadra da scudetto perché non puoi contrastare l’onda emotiva che arriva dai social e dai media. Questo ha un prezzo quando ti trovi a cavalcare l’onda emotiva: il Milan ha avuto dei problemi quando ha dovuto lottare per vincere».