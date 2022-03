Marani: «I tre 1-0 consecutivi del Milan hanno un grande valore»

Matteo Marani ha analizzato il rendimento del Milan nell’ultimo periodo: pesanti le tre vittorie per 1-0 delle ultime sfide

Matteo Marani ha parlato in questi termini del Milan a Sky Sport:

«Le ultime vittorie del Milan per 1-0 sono pesantissime, non so se alla fine i rossoneri vinceranno il campionato, ma sono stati tre successi importantissimi. Giroud sta facendo cose importanti, ma al Milan in questo momento serve anche uno come Ibrahimovic».