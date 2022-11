Marani: «Questa è la forza del Milan»

Intervenuto a SkySport24, Matteo Marani ha detto la sua sul Milan di Pioli. Ecco le sue parole sui rossoneri

«La caratteristica più forte del Milan di questi anni è la capacità di resistere ai momenti difficili sia in una singola partita, che in un periodo dell’anno. Quanto volte sembrava essere vicino a crollare e invece non solo non è crollato, ma è ripartito sempre. Nessuno mi toglie dalla testa che la forza del Milan è l’ambiente che si è creato. Contro la Fiorentina, il Milan ha vinto una gara pesante. Pensa cosa si sarebbe detto se, dopo Cremona, sarebbe arrivato un altro pareggio prima della sosta…»