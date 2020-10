Marani: «Conte ha i numeri contati, l’Inter arriva in affanno»

Matteo Marani a Sky Sport ha parlato del prossimo derby e della situazione fisica dell’Inter di Antonio Conte

Matteo Marani a Sky Sport ha parlato del prossimo derby e della situazione fisica dell’Inter di Antonio Conte: «La partita contro la Fiorentina è stata emblematica della profondità della rosa dell’Inter, ma questo ora non vale. Conte ha i numeri contati. Eriksen in questo momento non parte davanti agli altri.

I nerazzurri stavolta non possono cambiarli dalla panchina: devono affidarsi agli undici. Ho visto D’Ambrosio e Kolarov in grande difficoltà contro la Fiorentina, ma stavolta ci sarà de Vrij nel cuore della difesa. L’Inter ora è in vero affanno. Conte qualche mese fa avrebbe calcato molto la mano».