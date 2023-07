Maran: «Juve, Inter e Milan? Per loro è una novità che…». L’analisi del calcio italiano e delle big del campionato

Intervistato daRadio Crc, Rolando Maran ha parlato del calcio italiano e del percorso di alcune squadre italiane.

Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: «Il fatto che il Napoli abbia vinto con grande margine significa che ha qualcosa in più sotto il punto di vista tecnico. Società del calibro di Inter, Milan e Juventus oggi devono riuscire a sacrificare qualcosa per affrontare determinati campionati, questa è una novità per il nostro calcio»