Mancini: «All’inizio ci sarà qualche risultato a sorpresa»

Mancini, tecnico della Nazionale italiana, sottolinea la possibilità di vedere alcuni risultati a sopresa nelle prime sfide, ecco perchè

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale italiana di calcio, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Gazzetta.it, ecco le sue parole:

«Credo che all’inizio ci sarà un po’ di difficoltà da parte di tutti perchè molti giocatori non saranno al massimo della condizione. La speranza è vedere che i giocatori entrino in forma col passare delle partite. Il ritmo all’inizio non sarà come sempre, poi sarà anche un po’ più caldo. Un po’ di problemi ce ne saranno però spero di vedere un buon calcio. Ci saranno dei risultati a sorpresa perchè un conto è giocare col pubblico che a volte ti trascina e un conto senza nessuno».