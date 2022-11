Manchester United, UFFICIALE: Cristiano Ronaldo lascia il club con effetto immediato

Il Manchester United ha ufficializzato tramite un comunicato la risoluzione contrattuale con Cristiano Ronaldo

Con un comunicato ufficiale il Manchester United ha annunciato novità importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo:

«Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all’Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro. Tutti al Manchester United rimangono concentrati sul continuare i progressi della squadra sotto Erik ten Hag e lavorare insieme per raggiungere il successo in campo».