Man United, Rangnick è il nuovo allenatore: il comunicato

Dopo essere stato vicino al Milan per sostituire Pioli, Ralf Rangnick ricomincia dalla Premier League. È il nuovo allenatore dello United. Il comunicato ufficiale del club:

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Ralf Rangnick come manager ad interim fino alla fine della stagione, soggetto ai requisiti per il visto di lavoro.Dopo questo periodo, Ralf e il club hanno concordato che continuerà a svolgere un ruolo di consulenza per altri due anni.

John Murtough, direttore sportivo del Manchester United, ha dichiarato: «Ralf è uno degli allenatori e innovatori più rispettati del calcio europeo. Era il nostro candidato numero uno per il manager ad interim, riflettendo le inestimabili capacità di leadership e tecniche che porterà da quasi quattro decenni di esperienza nella gestione e nel coaching. Tutti nel club non vedono l’ora di lavorare con lui durante la stagione a venire, e poi per altri due anni nel suo ruolo di consulente

Ralf Rangnick ha dichiarato: «Sono entusiasta di unirmi al Manchester United e mi sono concentrato sul rendere questa stagione di successo per il club. La squadra è piena di talento e ha un grande equilibrio tra gioventù ed esperienza. Tutti i miei sforzi per i prossimi sei mesi saranno volti ad aiutare questi giocatori a realizzare il loro potenziale, sia individualmente che, soprattutto, come squadra. Oltre a ciò, non vedo l’ora di supportare gli obiettivi a lungo termine del club su base consulenziale»