Maledizione San Siro: il Genoa è il peggior rivale per il Milan

Il Genoa a San Siro è diventato recentemente una bestia nera per il Milan. Un brutto momento per sfatare la maledizione

Il Milan non è riuscito a trovare il successo in quattro delle ultime sette gare interne contro il Genoa in Serie A (2N, 2P), perdendo in quella più recente (1-2, marzo 2020) – solo una volta il Grifone ha vinto due trasferte di fila contro i rossoneri nel torneo (prime due sfide tra il 1930 e il 1931).

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in 13 delle ultime 21 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A. I precedenti totali tra le due squadre.