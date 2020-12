Maldini sul figlio Daniel: «Avere il papà in mezzo alle scatole non è facile»

Paolo Maldini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole sul figlio Daniel

«Avere il papà tra le scatole non è piacevole, lo so bene anche io (sorride, ndr). So bene che il momento più brutto è quando torni da una partita in macchina con tuo papà e ti dice cosa dovevi fare. Anche mio figlio me l’ha detto più volte. La sua fortuna è che gioca in un altro ruolo rispetto al mio. Per Christian, che fa il difensore, è stata ancora peggio».