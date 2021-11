Maldini: «Rinnovo Kessie? Dobbiamo rivederci con l’agente, vi dico»

Paolo Maldini aggiorna pubblicamente sulla trattativa (sempre più in salita) per il prolungamento del contratto di Kessie

«Ne stiamo parlando da tanto, ci sarà l’occasione di incontrarci per l’ennesima volta con il suo agente, non è una questione di soldi. Siamo in Champions League anche grazie a Donnarumma e Çalhanoğlu che hanno dimostrato grande professionalità fino alla fine».