Maldini: «Daniel ha lavorato duramente e questi sono i risultati. Sofferto? Il nome è pesante, io lo so»

Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul figlio Daniel prima di Italia Belgio. Le dichiarazioni dell’ex leggenda del Milan

Paolo Maldini fuori dall’Olimpico di Roma prima di Italia Belgio ha parlato del figlio Daniel convocato da Spalletti in Nazionale.

Queste le dichiarazioni dell’ex leggenda del Milan ai giornalisti.

MALDINI – «Ha lavorato duramente e questi sono i risultati. Ci ho sempre creduto? Ci sono stante variabili che possono portare ad arrivare qua o no. Lui le ha sapute affrontare. Che questo sia l’inizio di un percorso. Le sue emozioni? Non l’ho sentito, ho sentito mia moglie, noi siamo così. Sofferto? No, ho sofferto perché il nome è pesante, io lo so, l’ho vissuto sulla mia pelle».