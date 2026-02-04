Maldini Milan, nuova avventura imprenditoriale per l’ex capitano e dirigente rossonero! Ecco di cosa si tratta

Maldini Milan, nessun ritorno in vista. L’ex capitano e dirigente rossonero pronto a lanciarsi in una nuova avventura imprenditoriale

Paolo Maldini, ex capitano e dirigente storico del Milan, lancia una nuova avventura imprenditoriale con il suo ingresso nel progetto di NH Collection su Al Marjan Island negli Emirati Arabi Uniti, sviluppato da RRS International Development.

L’ex calciatore, noto per il suo impegno fuori dal campo, ha scelto di investire in un progetto di grande prestigio: un complesso che comprende un hotel e residenze esclusive, per un valore complessivo di circa 100 milioni di dollari. Il completamento dell’opera è previsto per il 2027 e segnerà l’esordio del marchio NH Collection sull’isola, già meta di investimenti turistici e immobiliari di alto livello.

Progetto luxury: residenze e ospitalità di alta classe

Il progetto, pensato per combinare ospitalità e residenze, offrirà una selezione di 121 camere d’albergo e 36 residenze private. I residenti e gli ospiti avranno accesso a oltre 20 servizi esclusivi, che spaziano da esperienze di benessere a opzioni di intrattenimento pensate per il relax e il tempo libero.

Tra le caratteristiche più affascinanti della struttura, figurano una piscina sospesa e una piscina a sfioro sul tetto, concepita come un’installazione artistica, che diventerà uno dei punti distintivi dell’edificio. Non mancano anche un giardino zen, ristoranti di alta cucina e spazi sociali studiati per estendere l’esperienza degli ospiti oltre il classico soggiorno alberghiero.

Design innovativo e lifestyle esclusivo

Progettato dallo studio B8 Architecture, l’edificio si ispira alle onde del mare che circondano l’isola. Gli interni sono realizzati con materiali raffinati, spazi articolati e installazioni artistiche, con ampie aree verdi pensate per creare un ambiente accogliente e immersivo. Tra le soluzioni più interessanti, la piscina panoramica sul tetto, concepita come una opera d’arte cinetica, che regala un’esperienza unica di vista e benessere.

Maldini ha voluto sottolineare come il progetto integri gli standard di un marchio internazionale consolidato con un approccio orientato al lifestyle, in perfetta sintonia con la visione del territorio e il suo sviluppo. Il progetto ha già attirato forte interesse internazionale, con acquirenti che possono anche beneficiare del visto Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti, aumentando l’attrattiva dell’investimento a lungo termine.

Il debutto nel settore immobiliare di Paolo Maldini segna un ulteriore capitolo della sua carriera fuori dal campo, combinando lusso, innovazione e un approccio orientato al benessere e alla sostenibilità, aspetti che arricchiscono il panorama imprenditoriale globale.

