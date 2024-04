Maldini chiama il Milan: «Tornare lì è un desiderio, ma solo a una condizione». Le sue dichiarazioni a Sportweek

Daniel Maldini è intervenuto ai microfoni di Sportweek. Di seguito le parole dell’attaccante di proprietà del Milan in prestito a Monza.

MILAN – «Tornare al Milan è sempre un’opzione e un desiderio, ma il Monza mi sta dando tanto. Se dovessi tornare al Milan andrei con l’obiettivo di giocare, non certo di stare seduto in panchina»

PESO DEL COGNOME – «Immagino che ci sia gente che pensa che io sia un raccomandato, ma non c’è niente di male a farlo. In campo, tra i giocatori, no. Sono sincero. Fuori sì, anche se nessuno me lo dice apertamente»

VITA NORMALE – «Sono uno che cerca di vivere una vita normale nonostante il suo nome e la sua storia. Non sto molto dietro ai negozi di abbigliamento. Se devo dire uno sfizio che vorrei togliermi è quello dell’auto nuova. Anzi per comprarla: una Porsche»

IDOLO – «Messi mi lascia a bocca aperta, non solo per quello che fa in campo ma anche come persona. Mi sembra uno a cui non gliene frega niente, che si lascia scivolare le cose addosso»

VENEZUELA – «Ero stato contattato mesi fa, poi non ne ho saputo più nulla.Adesso se ne è tornato a parlare perché hanno giocato contro l’Italia e qualcuno ha fatto il mio nome, ma ripeto io non ho più sentito nessuno. E comunque in questo momento devo trovare la mia dimensione al Monza»