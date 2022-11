Maldini: «Rinnovi? Volevamo fare Leao prima del Mondiale ma..»

Paolo Maldini presente alla cerimonia dei Globe Socccer Awards ha parlato a Sky dicendo la sua sulla lotta scudetto e rinnovi del Milan

I rinnovi di Leao e Bennacer: «Ci si ragiona da mesi e da anni. Quando sarà il momento ci si incontra, quando ci sarà da prendere una decisione la si prenderà. Adesso fare previsioni… L’idea era quella di chiudere prima del Mondiale, soprattutto per i giocatori che sono andati al Mondiale, in questo caso per Leao ma non è stato possibile. Con Bennacer avremo la possibilità di parlare con lui e i suoi agenti in questi giorni».