Maldini al lavoro: da Diaz a Giroud, sino a Tonali e Firpo

Maldini al lavoro per regalare a Stefano Pioli una squadra molto competitiva in vista della prossima stagione. Ecco le ultime

Paolo Maldini, campeggiato da Frederic Massara, è al lavoro per rinforzare il Milan di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Dal riscatto di Tonali, sul quale i rossoneri avrebbero trovato l’accordo sino al pagamento a rate per il riscatto di Tomori (mamca solo l’ufficialità).

Si tratta anche con il Real Madrid per Brahim Diaz e con il Chelsea per Giroud. L’intesa per l’ingaggio dell’attaccante francese c’è, ma i rossoneri non spenderanno per il cartellino. Lo riporta Tuttosport.