Maldini a Milan Tv: «Perché ci mandano arbitri esordienti? Bisogna capire di calcio, il Var così fa male!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Paolo Maldini a Milan Tv

PRESTAZIONE- «Partirei dalla nostra prestazione, i nostri difetti, non siamo perfetti lo sappiamo, come le altre visto che siamo ancora in testa anche se l’Inter deve recuperare. Siamo in un momento di poca brillantezza, questa è l’analisi»

EPISODIO – «Abbiamo uno strumento che dovrebbe togliere i dubbi, usato in questa maniera fa male, una cosa talmente evidente, basta stare attenti a quello che succede, bisogna capire di calcio»

ARBITRI – «Il Milan è in testa e con tutto rispetto non può avere sempre esordienti a San Siro, sono partite difficili ed è ancora più difficile per chi è all’esordio, certe cose si gestiscono meglio con l”esperienza. L’arbitro ha avuto delle pecche non si è quasi mai giocato, ma era all’esordio»

TENSIONE – «La squadra è giovane in tanti elementi, la gestione della tensione è difficile. Per la prima volta i nostri si trovano a giocare per vincere qualcosa»

DERBY – «Ci prepareremo per giocare la Coppa Italia come merita, una semifinale contro l’Inter, partita fondamentale, vogliamo avvicinarci a vincere finalmente un titolo».