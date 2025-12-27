Maignan Milan, Ramazzotti si espone sul futuro del francese. Sensazioni positive. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro della porta dei rossoneri è arrivato a un bivio decisivo. Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il Milan ha rotto gli indugi e ha ufficialmente presentato una proposta di rinnovo contrattuale a Mike Maignan. L’estremo difensore francese, leader carismatico della retroguardia e punto di riferimento dello spogliatoio, ha ora tra le mani un’offerta che potrebbe cambiare le sorti del mercato del Diavolo.

Cifre da Top Player: l’offerta di Igli Tare

La dirigenza di via Aldo Rossi, con in testa il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare — dirigente albanese noto per la sua fermezza nelle negoziazioni e la capacità di gestire i campioni — ha messo sul piatto una cifra pesantissima. Si parla di 7 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, una somma che pareggerebbe l’ingaggio di Rafael Leao, l’esterno portoghese dai dribbling fulminanti e stella polare dell’attacco milanista.

Sebbene la richiesta iniziale dell’entourage dell’ex Lilla fosse di 7,5 milioni garantiti più bonus, la distanza si è ridotta drasticamente. Il club meneghino è convinto di aver fatto il massimo sforzo economico possibile per gratificare il proprio numero uno, ponendolo al vertice della scala salariale della rosa.

Il ruolo di Massimiliano Allegri e dei compagni

Se fino alla scorsa estate l’addio di “Magic Mike” sembrava una certezza, oggi lo scenario appare quasi ribaltato. In questa delicata operazione di convincimento, un ruolo chiave lo sta giocando Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore toscano, stratega della fase difensiva e grande gestore di uomini, considera il portiere fondamentale per il suo progetto tecnico e non ha mai smesso di fargli sentire la sua stima.

Insieme al tecnico livornese, anche i compagni di squadra stanno pressando il francese affinché resti a Milano. Maignan si sente lusingato da questi attestati d’affetto e sta riflettendo profondamente su quella che, a tutti gli effetti, sarà una scelta di vita.

Prossimi passi: l’incontro decisivo

Il dialogo tra le parti è fluido e costante. A breve è previsto un faccia a faccia tra l’entourage del calciatore e Igli Tare per guardarsi negli occhi e definire i dettagli. Sebbene la permanenza non sia ancora certa al 100%, la sensazione è che il Diavolo stia facendo di tutto per non perdere uno dei portieri più forti del mondo. Blindare Maignan significherebbe dare un segnale di potenza e continuità per le ambizioni future della compagine rossonera.