Maignan Milan, grana rinnovo? La decisione a sorpresa del portiere e la risposta alla prima offerta dei rossoneri: le ultime

Il Milan si è seduto al tavolo con Mike Maignan ed il suo entourage per proporgli un prolungamento di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026. Tuttavia c’è ancora distanza tra le parti.

Come riferisce TMW, il portiere francese ha rifiutato la prima proposta da 5 milioni di euro all’anno, chiedendone circa 8. Il club non vuole mollare la presa (e non vuole rischiare di perderlo a zero tra due anni o con un offerta al ribasso tra un anno), motivo per cui è pronto ad una seconda offerta da 6 milioni di euro più bonus.